Утверждается, что Roblox вводила в заблуждение инвесторов.

Корпорация Roblox находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в SEC.

Комиссия отказалась предоставить переписку своих сотрудников, сославшись на то, что это может нанести вред текущему расследованию: "Мы подтвердили с сотрудниками отдела правоприменения, что имеются электронные письма, в которых упоминается Roblox, и что они являются частью активного и продолжающегося расследования", - говорится в официальном заявлении SEC.

Точные причины расследования пока неизвестны. В компании Roblox не ответили на запросы о комментариях, а представители SEC отказались давать дополнительные разъяснения.

Видео дня

О возможном расследовании впервые сообщила Hunterbrook Media в ноябре, сославшись на аналогичные запросы в SEC. Тогда было сказано, что комиссия удерживает документы, которые могут помешать правоохранительным действиям.

Также в октябре теперь уже закрывшаяся Hindenburg Research опубликовала отчёт, в котором заявила, что Roblox завышает ключевые метрики, включая количество активных игроков и среднее время их пребывания в игре. В этом же отчёте поднимались вопросы безопасности детей на платформе.

Вопросы безопасности давно преследуют Roblox. Согласно расследованию Bloomberg, с 2018 года в США было арестовано как минимум два десятка человек, обвиняемых в преступлениях против несовершеннолетних, с которыми они познакомились в Roblox. В 2024 году компания ввела более 40 изменений, связанных с безопасностью, включая запрет на участие в социальных чатах для детей младше 13 лет.

Ранее мы рассказывали, что карточная супергеройская Marvel Snap перестала работать в США после блокировки TikTok.

Вас также могут заинтересовать новости: