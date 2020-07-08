Bloodborne, The Order: 1886 и другие эксклюзивы Sony получили скидки в PS Store
12:42, 08 июля 2020Игры
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Распродажа продлится до 23 июля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Bloodborne получил скидку в 35% / store.playstation.com
В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Более сотни игр, среди которых и эксклюзивы Sony, получили скидки до 75%. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений
Самые интересные предложения:
- The Order: 1886 – 299 грн (скидка 75%)
- Knack 2 – 299 грн (скидка 75%)
- Tearaway Unfolded – 162 грн (скидка 75%
- The Shadow Warrior Collection – 449 грн (скидка 75%)
- Soulcalibur VI – 374 грн (скидка 75%)
- Hello Neighbor – 237 грн (скидка 75%)
- Just Cause 4 (Complete Edition) – 559 грн (скидка 72%)
- Detroit: Become Human (Digital Deluxe Edition) – 351 грн (скидка 68%)
- Assassin's Creed Odyssey – 649 грн (скидка 65%)
- The Last Guardian – 419 грн (скидка 60%)
- Darkest Dungeon – 287 грн (скидка 60%)
- Ratchet And Clank – 324 грн (скидка 50%)
- No Man's Sky – 599 грн (скидка 50%)
- Resident Evil 7 Biohazard – 324 грн (скидка 50%)
- Devil May Cry 5 (Deluxe Edition With Red Orbs) – 749 грн (скидка 50%)
- The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 474 грн (скидка 50%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order (Deluxe Edition) – 1343 грн (скидка 44%)
- My Friend Pedro – 389 грн (скидка 40%)
- Bloodborne – 421 грн (скидка 35%)
- God of War – 411 грн (скидка 25%)
С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 23 июля.
Кроме того, до 16 июля в PlayStation Store действует распродажа мультиплеерных и кооперативных игр. Подборку самых интересных предложений можно посмотреть в нашем материале.
Напомним, в этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно сразу три игры: спортивный симулятор, NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.
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