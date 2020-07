Bloodborne, The Order: 1886 и другие эксклюзивы Sony получили скидки в PS Store

Распродажа продлится до 23 июля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Более сотни игр, среди которых и эксклюзивы Sony, получили скидки до 75%. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений

Самые интересные предложения:

The Order: 1886 – 299 грн (скидка 75%)

Knack 2 – 299 грн (скидка 75%)

Tearaway Unfolded – 162 грн (скидка 75%

The Shadow Warrior Collection – 449 грн (скидка 75%)

Soulcalibur VI – 374 грн (скидка 75%)

Hello Neighbor – 237 грн (скидка 75%)

Just Cause 4 (Complete Edition) – 559 грн (скидка 72%)

Detroit: Become Human (Digital Deluxe Edition) – 351 грн (скидка 68%)

Assassin's Creed Odyssey – 649 грн (скидка 65%)

The Last Guardian – 419 грн (скидка 60%)

Darkest Dungeon – 287 грн (скидка 60%)

Ratchet And Clank – 324 грн (скидка 50%)

No Man's Sky – 599 грн (скидка 50%)

Resident Evil 7 Biohazard – 324 грн (скидка 50%)

Devil May Cry 5 (Deluxe Edition With Red Orbs) – 749 грн (скидка 50%)

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 474 грн (скидка 50%)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Deluxe Edition) – 1343 грн (скидка 44%)

My Friend Pedro – 389 грн (скидка 40%)

Bloodborne – 421 грн (скидка 35%)

God of War – 411 грн (скидка 25%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 23 июля.

Кроме того, до 16 июля в PlayStation Store действует распродажа мультиплеерных и кооперативных игр. Подборку самых интересных предложений можно посмотреть в нашем материале.

Напомним, в этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно сразу три игры: спортивный симулятор, NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.

