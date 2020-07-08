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Bloodborne, The Order: 1886 и другие эксклюзивы Sony получили скидки в PS Store

12:42, 08 июля 2020
Игры
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Bloodborne получил скидку в 35% / store.playstation.com

В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Более сотни игр, среди которых и эксклюзивы Sony, получили скидки до 75%. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений

Самые интересные предложения:

  • The Order: 1886 – 299 грн (скидка 75%)
  • Knack 2 – 299 грн (скидка 75%)
  • Tearaway Unfolded – 162 грн (скидка 75%
  • The Shadow Warrior Collection – 449 грн (скидка 75%)
  • Soulcalibur VI – 374 грн (скидка 75%)
  • Hello Neighbor – 237 грн (скидка 75%)
  • Just Cause 4 (Complete Edition) – 559 грн (скидка 72%)
  • Detroit: Become Human (Digital Deluxe Edition) – 351 грн (скидка 68%)
  • Assassin's Creed Odyssey – 649 грн (скидка 65%)
  • The Last Guardian – 419 грн (скидка 60%)
  • Darkest Dungeon – 287 грн (скидка 60%)
  • Ratchet And Clank – 324 грн (скидка 50%)
  • No Man's Sky – 599 грн (скидка 50%)
  • Resident Evil 7 Biohazard – 324 грн (скидка 50%)
  • Devil May Cry 5 (Deluxe Edition With Red Orbs) – 749 грн (скидка 50%)
  • The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – 474 грн (скидка 50%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order (Deluxe Edition) – 1343 грн (скидка 44%)
  • My Friend Pedro – 389 грн (скидка 40%)
  • Bloodborne – 421 грн (скидка 35%)
  • God of War – 411 грн (скидка 25%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 23 июля.

Кроме того, до 16 июля в PlayStation Store действует распродажа мультиплеерных и кооперативных игр. Подборку самых интересных предложений можно посмотреть в нашем материале.

Напомним, в этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно сразу три игры: спортивный симулятор, NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.

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Теги: #PS Store