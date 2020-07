В PlayStation Store стартовала распродажа кооперативных игр

A Way Out, Titanfall 2, Battlefield 1 и еще более сотни игр получили скидки до 80%.

В PlayStation Store стартовала распродажа под названием «Время игр по сети». В акцию попали более сотни мультиплеерных и кооперативных проектов. Максимальный размер скидки составил 80% от изначальной стоимости. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Самые интересные предложения:

Titanfall 2 (Ultimate edition) – 199 грн (скидка 80%)

Battlefield 1 Revolution – 279 грн (скидка 80%)

Dragon Age: Inquisition – 119 грн (скидка 80%)

Worms W.M.D – 239 грн (скидка 70%)

Battlefield V – 479 грн (скидка 70%)

Ticket To Ride – 194 грн (скидка 70%)

Resident Evil Revelations – 259 грн (скидка 60%)

Unravel Two – 259 грн (скидка 60%)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Definitive Edition) – 259 грн (скидка 60%)

SoulCalibur VI (Deluxe Edition) – 1109 грн (скидка 57%)

A Way Out – 524 грн (скидка 50%)

Zombie Army 4: Dead War – 824 грн (скидка 45%)

Moving Out – 559 грн (скидка 30%)

С полным списком игр и дополнений можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 16 июля.

Напомним, в этом месяце подписчики сервиса PlayStation Plus получат сразу три игры – спортивный симулятор, NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica. Получить игры можно будет уже 7 июля.

