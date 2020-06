В июле подписчики PS Plus получат бесплатно сразу три игры

В честь юбилея игрокам дадут Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 и Erica.

В июле подписчики сервиса PlayStation Plus получат сразу три игры – спортивный симулятор, NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.

Об этом компания PlayStation сообщила в своем официальном блоге.

Подборка июльских игр для PS Plus

Кроме того, в этом месяце сервису PlayStation Plus исполнилось 10 лет – его впервые представили 29 июня 2010 года. На этой неделе в честь юбилея игрокам подарят бесплатную тему для PS4. Также с 4 по 5 июля игрокам дадут бесплатный доступ к сетевым режимам.

«Нам приятно видеть, как сервис PS Plus вырос за эти годы – за последние десять лет мы подарили подписчикам PS Plus более тысячи игр, а все началось с WipeOutHD, которая стала первой игрой месяца PS Plus», – говорится в сообщении компании.

Также компания опубликовала изображение с краткой историей сервиса PS Plus.

Получить все три игры можно будет с 7 июля по 3 августа

Что такое NBA 2K20

NBA 2K20 – это спортивный симулятор, в котором игрокам нужно играть в баскетбол. Игра вышла в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic версия игры для PS4 получила 78 баллов от критиков и 1,1 балла от пользователей.

Трейлер NBA 2K20

Что такое Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider – это вторая часть перезапуска культовой приключенческой серии про Лару Крофт. В Rise of the Tomb Raider героиня отправляется в Сибирь, чтобы найти мифический город Китеж. Игра вышла в 2015 году на Xbox 360 и Xbox One. В 2016 году ее перенесли на ПК и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS4 получила 88 баллов от критиков и 8,1 балла от пользователей.

Трейлер Rise of the Tomb Raider

Что такое Erica

Erica – это интерактивный триллер, в котором игроки могут влиять на сюжет и действия актеров на экране. Игра поддерживает систему PlayLink, благодаря которой можно играть с помощью смартфона. Сюжет игры рассказывает о молодой девушке по имени Эрика. Она пытается распутать серию убийств, имеющих одинаковый почерк. Успех расследования зависит только от действий игрока. Erica вышла в 2019 году на PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic у игры 69 баллов от критиков и 6,8 балла от пользователей.

Трейлер Erica

До 7 июля подписчики сервиса PS Plus могут скачать Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

