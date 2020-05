Сегодня подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII

Шутер можно будет загрузить с 26 мая по 6 июля.

Сегодня, 26 мая, подписчики сервиса PlayStation Plus получат бесплатно шутер о Второй мировой войне Call of Duty: WWII.

Читайте такжеИгроки получат деньги за две недели тестирования Dreams

Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания PlayStation.

Согласно заявлению, Call of Duty: WWII станет частью июньской подборки игр для PS Plus. Загрузить ее бесплатно владельцы PS4 смогут с 26 мая по 6 июля. О второй июньской игре для подписчиков компания PlayStation сообщит завтра, 27 мая.

Трейлер Call of Duty: WWII

О чем Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII – шутер от первого лица, созданный совместно студиями Sledgehammer Games и Raven Software. Действие игры разворачивается во времена Второй мировой войны. Игрокам предстоит совершить высадку в Нормандии и участвовать в боевых действиях в городах Франции, Бельгии и Германии. Помимо одиночной кампании в Call of Duty: WWII есть классические многопользовательские сражения и кооперативный режим для совместного прохождения. Игра вышла в 2017 году на PS4, Xbox One и ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic версия Call of Duty: WWII для консоли PlayStation 4 получила 79 баллов от критиков и 4,4 балла от пользователей.

Напомним, до 2 июня подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно Farming Simulator 19, а также градостроительный симулятор Cities: Skylines.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram