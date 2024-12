Сюжет игры расскажет о становлении организованной преступности на Сицилии.

Сегодня ночью на The Game Awards 2024 показали новый трейлер Mafia: The Old Country (который также успешно слили в сеть за день до премии). Разработчики игры из Hangar 13 поделились подробностями разработки, и немного рассказали он новых фишках, которые стоит ожидать в игре.

Геймдиректор игры Алекс Кокс дал интервью изданию Xbox Wire. Разработчик рассказал, что The Old Country станет первой игрой в серии, основные действия которой разворачиваются не в США. Сюжет расскажет о становлении мафиозной семьи Торриси на Сицилии в начале 20-го века. Игра исследует тему зарождения феномена мафии в итальянской культуре.

Такой необычный сеттинг позволил команде реализовать совершенно новые для серии механики, вроде поездок на лошадях или дуэлей на ножах, делится Кокс.

Прежде чем приступать к созданию виртуальной Сицилии, неплохо было бы побывать на настоящем острове, подумали в Hangar 13, и заручившись поддержкой местной команды разработчиков игр, а также експертов в истории региона, создатели провели свои исследования:

"Мы бы не стали делать эту игру, если бы не чувствовали, что можем отдать должное обстановке, поэтому первым делом мы сами посетили Сицилию, чтобы впитать ее достопримечательности и звуки и узнать об острове и его культуре из первых рук."

Кокс делится, что самой большой сложностью, связанной с выбранным сеттингом, была реализация перестрелок. Разработчики хотели сделать схватки более тактическими, чем в прошлых частях серии, и для этого досконально изучили традиционное для сицилийской мафии оружие тех лет, вроде ружья лупара или выкидных стилетов.

Серия Mafia всегда славилась детальной проработкой машин выбранной эпохи, в этот раз перед командой встала ещё более сложная задача. Мало того, что в игре нужно передать ощущения управления самыми первыми автомобилями в истории, так ещё разработчикам нужно впервые реализовать управление не только машиной, но и лошадью: "В каждой игре серии Mafia достоверно воссозданы транспортные средства своей эпохи, но еще никогда игрок не ездил верхом на лошади! Гнать галопом по сицилийской сельской местности дарит невероятное чувство свободы".

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на лето 2025 года. Игра выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

