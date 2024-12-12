Полную версию трейлера покажут завтра на The Game Awards 2024.

В сеть утек фрагмент трейлера Mafia: The Old Country с датой выхода. Напомним, это новая игра в культовой криминальной серии, которая выйдет на всех актуальных платформах.

Видеоролик длится всего 15 секунд, но в нем можно разглядеть персонажей, погони на лошадях и перестрелки. Поиграть можно будет относительно скоро – премьера запланирована на лето 2025 года, предзаказы должны стартовать уже завтра.

Полноценная презентация четвертой "Мафии" пройдет уже сегодня ночью, на выставке The Game Awards 2024. Трансляция стартует в 2:30 по Киеву.

Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года - трейлер

Из того, что нам уже известно, Mafia: The Old Country станет приквелом для выпущенных ранее игр и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии 1900-х годов. Создатели обещают "подлинный реализм" и "богатый сюжет", которыми славится франшиза Mafia.

В ранних утечках говорилось, что четвертая "Мафия" расскажет историю Эннио Сальери. Это тот самый глава мафиозной семьи, на которого работал Томас в первой части. А в отличие от неоднозначной Mafia 3, The Old Country будет более линейной – в духе первых двух частей.

Инсайдеры говорят, что на грядущей The Game Awards 2024 будет как минимум два анонса, от которых зрители "потеряют дар речи". По слухам, одним из этих анонсов является Half-Life 3. Также могут показать новый трейлер GTA 6.

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