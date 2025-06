Компания объяснила это сложной экономической ситуацией в стране.

В бразильском Playstation Store внезапно выросли цены на игры. Подорожание коснулось как будущих релизов, так и старых проектов Sony.

Официально повышение планировали только на сентябрь, его ввели досрочно, якобы из-за нестабильной экономики и колебаний валютного курса.

Обновлённые цены начали появляться в магазине за последние сутки, и игроки сразу заметили резкий скачок. По словам Sony, пересмотр цен должен был произойти ближе к осени, параллельно с релизом Ghost of Yotei, но ситуация на рынке вынудила ускорить процесс.

Видео дня

Если раньше в расчётах использовался курс около 5 бразильских реалов за доллар, то теперь, судя по всему, пересчёт идёт уже ближе к 5,50. Из-за этого, например, WUCHANG: Fallen Feathers подорожала с примерно 250 до 284,90 реалов, Lost Soul Aside, с 299 до 334,90, а The Last of Us Part I и Astro Bot теперь стоят 399,90 и 339,90 соответственно.

Ранее мы рассказывали, что Sony повысила цены на Playstation 5 в Европе, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. В среднем стоимость консоли увеличилась на 10%.

Кроме того, мы сообщали, что в Японии стремительно набирает популярность услуга по аренде Playstation 5. В среднем консоль можно арендовать за 6 долларов в неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: