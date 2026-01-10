Даже без света и электричества можно безопасно отопить помещение.

Из-за российской атаки по столице 9 января электричество и отопление в Киеве во многих домах отсутствует. Коммунальные службы планируют спускать горячую воду из труб, чтобы она не замерзла. Пока теплоснабжение не будет восстановлено, киевлянам придется жить в неотапливаемых домах. Также отключение света и газа фицируется и в других регионах страны. Но даже в таких трудных условиях есть несколько способов, как обогреть квартиру без центрального отопления и света.

Мы назвали самые распространенные методы обогрева жилых помещений зимой, а также предупредили о популярных лайфхаках, которые на самом деле являются крайне опасными.

Чем обогревать квартиру без электричества нельзя

Перед тем, как перейти к рабочим методам, обязательно запомните те, которые ни в коем случае нельзя применять. Они популярны в народе, но могут навредить вашему здоровью.

Категорически не рекомендуется даже задумываться о том, как обогреть комнату с помощью газовой плиты. Вам может показаться, что это хороший способ. Но если в системе упадет давление, конфорка может погаснуть, а газ продолжит поступать в помещение. Это чревато отравлением и взрывом. Включать плиту можно только в крайних случаях, под постоянным присмотром и с наличием датчика газа в доме.

Также будьте очень осторожны с туристическими горелками и газовыми конвекторами. Хотя многие украинцы хотят поставить обогреватель без электричества и газа, такой прибор категорически запрещается использовать в бытовых помещениях без хорошего проветривания. Во время его работы потребляется кислород из воздуха и выделяется углекислый газ. Из-за этого есть риск смертельного удушения. А сами баллоны при неправильном хранении могут взорваться.

Также напоминаем, что буржуйка в квартире - это нелегально и очень опасно. Печное отопление можно применять только в частных домах и имея опыт работы с таким оборудованием.

Как обогреть квартиру если нет отопления

Если в доме хотя бы иногда включают электричество или по крайней мере есть генератор, ситуация упрощается. В таком случае используем аккумуляторные обогреватели и керамические панели. Последние греют помещение от розетки, а после отключения света еще на протяжении нескольких часов продолжают выделять накопленное тепло.

При отсутствии электричества вариантов становится меньше. Более-менее безопасный способ, чем обогреть квартиру без света, это газовый каталитический обогреватель. Он не имеет открытого пламени, бесшумный и не требует подключения к розетке. Прибор можно использовать в помещениях, но обязательно нужно держать окно открытым на проветривание. Из-за этого часть тепла будет выходить на улицу, но вы не отравитесь продуктами сгорания. Также не забудьте ставить устройство на огнеупорную поверхность (металл, кирпич) и повесить датчик угарного газа в комнате.

Некоторые умельцы делают саморобные обогреватели во время блэкаутов. К примеру, можно соорудить свечной обогреватель своими руками. Его делают из свечей и глиняных цветочных горшков. Ещё один популярный "народный" метод - нагреть кирпич над газом или костром, а затем занести в помещение. В течение некоторого времени предмет будет выделять тепло, но важно держать его на огнеупорной поверхности.

При использовании самодельных приборов не оставляйте их без присмотра, не допускайте к ним детей и домашних животных.

