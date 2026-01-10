Чтобы плоды картофеля были крупными и вкусными, нужно придерживаться главных правил.

Выращивание картофеля часто оборачивается лотереей. Фермер никогда не может быть уверен, что его усилия окупятся и урожай в конце лета будет хорошим. Многие дачники не понимают, почему картошка мелкая, если в нее вложено много стараний и заботы. На самом деле важно придерживаться нескольких правил, о которых не знают даже многие опытные огородники.

Что нужно делать, чтобы картошка выросла крупной

Первое, за чем нужно проследить дачникам, это соседство и чередование культур. Если не задумываться о том, что сажать рядом с картофелем и где посадить корнеплод на следующий год, то со временем овощ выродится из-за накопления вредителей в почве. Не забывайте и о плотности посадки. Если кусты будут располагаться слишком близко друг другу, то ни один из них нормально не разовьется.

Нехватка воды также напрямую влияет на урожайность. Если клубни получают мало влаги, то они просто не будут увеличиваться в размере. Поэтому в засушливое лето их обязательно следует подливать.

Видео дня

Болезни - еще одна частая причина, почему мелкая картошка появляется из года в год. Определить, что растение заболело, можно по пятнам, гнили и отверстиям на плодах. Проволочник, тля, нематода и колорадский жук ослабляют овощ и угнетают его рост. Если на вашем участке много вредителей, обойтись без инсектицидов не получится.

Неподходящая почва может стать причиной плохого урожая. Хоть картошка считается неприхотливой культурой, но все же любит плодородную и рыхлую землю. Чтобы к корням проникало больше воздуха, можно перекопать участок с перегноем и регулярно его рыхлить.

Также размер клубней зависит от питательности грунта - чем больше в нем полезных веществ, тем лучше для фермера будет результат. Поэтому в течение лета важно 2-3 раза удобрить грядки фосфорно-калийными удобрениями.

Однако неправильная подкормка скорее навредит растению, чем принесет пользу. Если вы вносите свежий навоз в картофельный участок, то это большая ошибка. Такое удобрение обжигает корни и стимулирует рост наземной части овоща вместо клубней. Применять навоз можно только осенью после сбора урожая, чтобы к весне он успел перегнить.

Последняя возможная причина того, почему картофель вырастает мелким, кроется в качестве посевного материала. Обратите внимание на используемый сорт - возможно он не подходит для вашего участка или требует особых условий выращивания. Также не забывайте обновлять посадочные бульбы каждые 3-4 года, чтобы они не вырождались.

Вас также могут заинтересовать новости: