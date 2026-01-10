Чтобы согреться в неотапливаемой квартире, нужно следовать нескольким правилам.

Из-за террористических атак РФ по инфраструктуре десятки тысяч украинцев остаются без газа и света. Хотя существует несколько способов, как обогреть квартиру если нет отопления, все они не сравнятся по эффективности с обычной чугунной батареей. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы сохранить максимум тепла в таких условиях.

Как согреться без отопления и электричества уже знают многие военные и жители прифронтовых территорий. Мы обобщили опыт и рекомендации украинцев по выживанию в морозы, которые действительно хорошо работают.

Как можно согреться без отопления - лучшие советы

В первую очередь нужно повысить энергоэффективность дома, чтобы имеющиеся остатки тепла быстро не выходили через стены. Без дорогостоящего ремонта можно сделать простые шаги: заменить деревянные стеклопакеты на пластиковые, заклеить щели в окнах и полу, постелить ковер на пол. Также следите, чтобы дверь в подъезд была плотно закрыта.

Без подходящей одежды ни один другой лайфхак касательно того, как согреться зимой без отопления, не сработает - все равно будете мерзнуть. В неотапливаемой квартире обязательно одевайтесь в термобелье. Оно изготовлено таким образом, чтобы удерживать тепло тела под тканью. Такая одежда согревает даже путешественников, которые ночуют в горах, поэтому в условиях квартиры точно пригодится.

Сверху на термобелье наденьте несколько слоев одежды (желательно из синтетики), а также утепленные штаны и высокие шерстяные носки. Важно соблюдать принцип многослойности, чтобы сохранить больше тепла.

Регулярно пейте горячие напитки и хорошо наедайтесь. Этот простой лайфхак игнорируют многие. Готовить еду и питье можно на газу или с помощью термоса. После чашки выпитого горячего чая вы еще пару часов будете ощущать тепло. Не пытайтесь согреться алкоголем - от него станет только хуже.

Не забывайте активно использовать грелки. С ними вопрос, как обогреться без света и отопления, стоит не так остро. Горячие предметы можно класть на кровать или приложить к животу. В военных и туристических магазинах продаются химические грелки, которые даже не требуют горячей воды для работы и обогревают тело около 12 часов.

Как согреться ночью без отопления

Ночью человеку всегда холоднее, чем днем. Чтобы не замерзнуть к утру, стоит позаботиться о теплом месте для сна. Если есть источник электричества, можно нагреть кровать электропростынью от розетки или повербанка. При полном отсутствии света выручат старые дедовские грелки, наполненные водой из термоса.

Ночью укрывайтесь несколькими одеялами: здесь снова работает принцип многослойности. Постельное белье желательно заменить с хлопкового на флисовое или фланелевое, которое лучше сохраняет тепло.

Отличный вариант, как согреться дома если нет отопления, это использовать зимний спальный мешок. Он греет лучше обычного одеяла за счет специальной анатомической формы и наполнителя. Внутрь спальника ложиться рекомендуется в термобелье. Таким образом можно спать с комфортом даже в неотапливаемом помещении.

