Всем жителям частных домов и квартир нужно проверить состояние труб.

После массированной атаки на столицу Украины жители некоторых районов остались без света и теплоснабжения. Удар по Киеву привел к тому, что городские власти были вынуждены подавать тепло на пониженных параметрах или слить воду с батарей вообще. Узнайте, когда могут замерзнуть батареи в квартире, возможно ли это при таких мерах безопасности и как вести себя в данной ситуации.

При какой температуре замерзают трубы в квартире

В квартирах вода, которая находится в трубах отопления, может начать замерзать при температуре ноль и ниже. В особой группе риска находится угловые квартиры, а также те, которые расположены в старом жилом фонде при плохой теплоизоляции. Мороз на улице, отключение отопления и размещение труб в наружных стенах усугубляют ситуацию.

Важно понимать, что если вода слита, то замерзать нечему - лед образоваться не сможет. Однако иногда бывает так, что жидкость в трубах все-таки остается - или ее слили не полностью, или она осталась в радиаторах, низких точках, поворотах, или речь идет о конденсате, который тоже может превращаться в сосульку.

Можно ли дать замерзшим трубам оттаять самостоятельно - что с ними делать

В таком случае нужно знать, что делать, если в квартире замерзли водопроводные трубы, а точнее - попытаться предотвратить такую ситуацию. Для этого проверьте, точно ли вся вода исчезла из батарей - откройте все краны, слейте воду из радиаторов, если она там все-таки осталась и не закрывайте краны до конца, оставьте приоткрытыми. "Проблемные места" утеплите, это касается:

труб у наружных стен, на балконе, в лоджии;

углов комнат;

ввода трубы в стену;

участков под подоконниками;

стояков в санузле без облицовки.

Для утепления можно взять минеральную вату в оболочке или вспененный полиэтилен и надеть на трубу. Все стыки заклеить обычным скотчем или фольгированной лентой. Это идеальный вариант, если ко всем трубам есть доступ.

В случаях, когда специальной теплоизоляции нет, можно обойтись подручными средствами - старыми полотенцами, пледами, ненужной одеждой, поролоном, кусками картона и обрывками ткани. Найденным материалом нужно обмотать трубку, зафиксировать веревкой или скотчем, а сверху покрыть слоем полиэтилена - он будет защищать от влаги.

Дополнительно лучше изолировать все входы, потому что часто холод идет от стены. Все щели необходимо заделать монтажной пеной, если под рукой ее нет - заткнуть тряпками или кусками поролона.

Для труб у наружных стен придется постараться, потому что важно не "запечатать холод". Самый оптимальный вариант - надеть выбранный утеплитель на трубу, а на саму стену приклеить теплоизоляцию - пенопласт, поролон или даже кусок какой-то плотной ткани. Важно, чтобы труба не касалась холодной стены, а между ними оставался промежуток воздуха.

Балконы и лоджии считаются самым опасным местом, потому что в таких локациях холоднее всего даже при закрытых окнах. Трубу нужно перекрыть, утеплить в 2-3 слоя, закрыть коробом, никогда не оставлять открытыми окна. Однако стоит помнить, что если балкон не утеплен, риск замерзания труб все равно будет, особенно при сильных морозах.

Как быстро разморозить трубу с водой - чего делать нельзя

Некоторые люди, не зная, что делать, если трубы замерзли, начинают экстренно их "приводить в чувство", обливая кипятком или обдувая феном, иногда даже пытаются обогревать трубу зажигалками и зажженными спичками. Делать этого нельзя - от резкого перепада температур труба действительно может лопнуть, особенно если вы до этого ее не проверяли, и там осталась вода.

Минимум, который вас спасет - это закрытые щели, хорошая, даже самодельная, теплоизоляция и регулярный, хотя бы небольшой, прогрев помещения. Для этого на кухне можно включать духовку или газовую плиту, чтобы она нагревала комнату, а в спальне и гостинной ставить небольшой обогреватель рядом с батареей, только не вплотную. Даже повышение температуры на 5-7 градусов даст свои плоды - трубы не замерзнут. Для ванной и туалета можно поступать иначе - нагревать на плите кастрюлю с водой до состояния кипятка и просто оставлять в помещении при открытых дверях, чтобы горячий пар повышал температуру.

