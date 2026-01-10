Рубленые куриные котлеты в отличие от классических готовятся не из фарша, а из очень мелко нарезанного филе. По вкусу они больше напоминают отбивную, а также отличаются большей сочностью. Мясные волокна не разрушаются в мясорубке, благодаря чему сохраняют больше сока.
Рубленые котлеты из куриного филе
Такие аппетитные изделия съедаются за считанные минуты. Идеальный гарнир к ним - картофельное пюре или тушеные овощи.
Подготовьте такие продукты:
- пятьсот граммов куриного филе;
- одно яйцо;
- восемьдесят граммов сыра
- четыре столовые ложки сметаны или майонеза;
- зубчик чеснока;
- две столовые ложки муки;
- две столовые ложки масла;
- соль, приправы, перец по вкусу.
Куриное филе долго и тщательно рубите ножом, пока оно не станет похожим на фарш. Сыр натрите на самой мелкой терке. Чеснок раздавите через пресс. Смешайте все ингредиенты на куриные рубленые котлеты и оставьте на 5-10 минут, чтобы продукты хорошо соединились.
На горячую сковороду налейте масло, нагрейте и на среднем огне пожарьте куриные котлеты. Достаточно готовить их по 4 минуты на каждую из сторон. Если изделия получились слишком жирные, можно положить их на салфетку для впитывания лишнего масла.
Также можно готовить куриные котлеты в духовке - около 30 минут при 180°. Чтобы блюдо не пригорело к противню, выложите его на пергамент или силиконовый коврик.
В фарш для таких изделий можно добавлять лук, кабачки, капусту и другие добавки. Тогда котлеты получатся полезнее и сытнее. Курятина хорошо сочетается с любыми овощами.