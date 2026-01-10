Потрясающие куриные котлеты получаются особенно нежными.

Рубленые куриные котлеты в отличие от классических готовятся не из фарша, а из очень мелко нарезанного филе. По вкусу они больше напоминают отбивную, а также отличаются большей сочностью. Мясные волокна не разрушаются в мясорубке, благодаря чему сохраняют больше сока.

Рубленые котлеты из куриного филе

Такие аппетитные изделия съедаются за считанные минуты. Идеальный гарнир к ним - картофельное пюре или тушеные овощи.

Подготовьте такие продукты:

Видео дня

пятьсот граммов куриного филе;

одно яйцо;

восемьдесят граммов сыра

четыре столовые ложки сметаны или майонеза;

зубчик чеснока;

две столовые ложки муки;

две столовые ложки масла;

соль, приправы, перец по вкусу.

Куриное филе долго и тщательно рубите ножом, пока оно не станет похожим на фарш. Сыр натрите на самой мелкой терке. Чеснок раздавите через пресс. Смешайте все ингредиенты на куриные рубленые котлеты и оставьте на 5-10 минут, чтобы продукты хорошо соединились.

На горячую сковороду налейте масло, нагрейте и на среднем огне пожарьте куриные котлеты. Достаточно готовить их по 4 минуты на каждую из сторон. Если изделия получились слишком жирные, можно положить их на салфетку для впитывания лишнего масла.

Также можно готовить куриные котлеты в духовке - около 30 минут при 180°. Чтобы блюдо не пригорело к противню, выложите его на пергамент или силиконовый коврик.

В фарш для таких изделий можно добавлять лук, кабачки, капусту и другие добавки. Тогда котлеты получатся полезнее и сытнее. Курятина хорошо сочетается с любыми овощами.

