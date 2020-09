В Украине новая консоль будет стоить 12 999 грн.

Компания Sony объявила официальные цены на PlayStation 5 в Украине. Консоль поступит в продажу 19 ноября.

PlayStation 5 Digital Edition будет стоить 12 999 грн;

PlayStation 5 будет стоить 15 999 грн;

"Цена PlayStation 5 Digital Edition на украинском рынке составит 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 15 999 грн", — говорится в сообщении компании.

Также в Sony рассказали, сколько будут стоить новые эксклюзивы PS5.

"Эксклюзивы для PlayStation 5 от SIE Worldwide Studios при запуске будут стоить от 1 699 грн до 2 999 грн", — отметили в Sony.

В комплекте с новой консолью от Sony будет идти игра Astro's Playroom. Кроме того, подписчики сервиса PS Plus получат на старте продаж PlayStation 5 сразу 18 лучших игр текущего поколения.

Также стали известны официальные украинские цены на аксессуары для PS5

Аксессуары для PlayStation 5

Контроллер DualSense – 2099 грн;

Беспроводная гарнитура Pulse 3D – 2999 грн;

Станция зарядки для двух беспроводных геймпадов – 899 грн;

HD-камера с двойным объективом и разрешением 1080p для стримов – 1799 грн;

Мультимедийный пульт Media Remote – 899 грн;

Напомним, вчера, 16 сентября, на PlayStation 5 Showcase компания Sony представила игры, которые выйдут на PlayStation 5.

В стартовую линейку PS5 войдут:

Spider-Man: Miles Morales — 1 999 грн;

Ремейк Demon's Souls — 2 299 грн;

Sackboy: A Big Adventure — 1 699 грн;

Destruction All-Stars — 2 299 грн;

Call of Duty: Black Ops Cold War;

В следующем году на PlayStation 5 выйдут Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy и Five Nights at Freddy’s Security Breach.

