Сегодня на трансляции PlayStation 5 Showcase компания Sony объявила официальную цену на свою консоль нового поколения.
- PlayStation 5 будет стоить $499;
- PlaySatation 5 Digital Edition будет стоить $399;
Во всем мире, в том числе и в Украине PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября. Однако в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее новая консоль от Sony появится на неделю раньше – 12 ноября.
В стартовую линейку игр PlayStation 5 войдут:
- Spider-Man: Miles Morales
- Ремейк Demon's Souls
- Sackboy: A Big Adventure
- Astro's Playroom
- Destruction All-Stars
Чем отличаются PS5 и PS5 Digital Edition
Единственное отличие двух версий консоли в том, что PlayStation 5 оснащена оптический приводом, а Digital Edition – нет. Последняя рассчитана на то, что пользователи будут приобретать игры не на Blu-ray дисках, а в цифровом магазине PS Store.
Трансляция PlayStation 5 Showcase
Технические характеристики PlayStation 5
Центральный процессор – 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 (3,5 ГГц);
Графический процессор – 10,3 терафлопс (AMD RDNA 2);
Оперативная память – 16ГБ GDDR 6 (448 ГБ/с);
Накопитель – SSD 825 ГБ (5,5 ГБ/с);
Оптический привод – 4K UHD Blu-Ray;
Аппаратная поддержка трассировки лучей;
Обратная совместимость с PlayStation 4;
Ранее компания Microsoft объявила официальные цены на собственные консоли нового поколения. Xbox Series X будут продавать за $499, а Xbox Series S – за $299. Обе версии консоли поступят в продажу 10 ноября.