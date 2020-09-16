Цифровая версия новой консоли от Sony будет стоить $399.

Сегодня на трансляции PlayStation 5 Showcase компания Sony объявила официальную цену на свою консоль нового поколения.

PlayStation 5 будет стоить $499;

PlaySatation 5 Digital Edition будет стоить $399;

Во всем мире, в том числе и в Украине PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября. Однако в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее новая консоль от Sony появится на неделю раньше – 12 ноября.

В стартовую линейку игр PlayStation 5 войдут:

Spider-Man: Miles Morales

Ремейк Demon's Souls

Sackboy: A Big Adventure

Astro's Playroom

Destruction All-Stars

Чем отличаются PS5 и PS5 Digital Edition

Единственное отличие двух версий консоли в том, что PlayStation 5 оснащена оптический приводом, а Digital Edition – нет. Последняя рассчитана на то, что пользователи будут приобретать игры не на Blu-ray дисках, а в цифровом магазине PS Store.

Трансляция PlayStation 5 Showcase

Технические характеристики PlayStation 5

Центральный процессор – 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 (3,5 ГГц);

Графический процессор – 10,3 терафлопс (AMD RDNA 2);

Оперативная память – 16ГБ GDDR 6 (448 ГБ/с);

Накопитель – SSD 825 ГБ (5,5 ГБ/с);

Оптический привод – 4K UHD Blu-Ray;

Аппаратная поддержка трассировки лучей;

Обратная совместимость с PlayStation 4;

Ранее компания Microsoft объявила официальные цены на собственные консоли нового поколения. Xbox Series X будут продавать за $499, а Xbox Series S – за $299. Обе версии консоли поступят в продажу 10 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов