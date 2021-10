Педро Паскаль отлично смотрится в роли главного героя.

В Сети опубликовали много фото и видео со съемок экранизации The Last of Us. Материалами поделился портал Den of Geek, а пользователь Twitter под псевдонимом KristinRaworth выложила первый кадр с Педро Паскалем в образе Джоэла. Одежда у главного героя соответствует первоисточнику.

Свежие кадры демонстрируют разнообразные декорации на улицах Эдмонтона. Именно в этом канадском городе проходят съемки сериальной адаптации The Last of Us. На опубликованных изображениях и видео можно заметить уничтоженные машины, которые обвил плющ, каменные преграды, заросшие всякой растительностью улицы и так далее. Декорации соответствуют антуражу игры. Они подтверждают, что съемочная команда намерена с предельной точностью воссоздать атмосферу The Last of Us в будущем шоу.

Особенно впечатляет фото, где крупным планом показано здание мэрии Эдмонтона. Вокруг него возвели несколько сооружений. Видимо, они нужны для дальнейшего применения компьютерной графики. В грядущем сериале здание должно выглядеть заброшенным.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой обнаружился иммунитет к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона сериала $200 миллионов.

Автор: Назар Степорук