Разработчики также раскрыли подробности многопользовательского режима The Last of Us Part II и анонсировали релиз саундтрека в исполнении актеров озвучки игры

Сегодня, 26 сентября, в "День The Last of Us" (в эту дату в мире игры произошла вспышка эпидемии) разработчики из студии Naughty Dog показали первый кадр из предстоящего сериала по мотивам игры.

Кроме того, студия раскрыла подробности мультиплеера The Last of Us Part II. По словам разработчиков, у них амбициозные планы, для реализации которых нужно больше времени. О проекте расскажут подробнее тогда, когда он будет готов. А сейчас команда расширяет штат и занимается поиском новых сотрудников для мультиплеера The Last of Us Part II.

Также в Naughty Dog анонсировали выпуск фигурки Джоэла и пластинки The Last of Us Part II: Covers and Rarities с песнями из сиквела в исполнении Троя Бэйкера, сыгравшего Джоэла и Эшли Джонсон (Элли). Альбом также будет доступен и на стриминговых сервисах.

Сериал The Last of Us – сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Роли Джоэла и Элли исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном сериале от HBO – "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также принимает участие автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона сериала $200 миллионов.

Автор: Сергей Коршунов