Лидеры – Disco Elysium, "Ведьмак 3" и Crusader Kings 3.

Одно из самых популярных и старейших изданий о видеоиграх – журнал PC Gamer – на своем сайте опубликовал ежегодный рейтинг "100 лучших игр для ПК, в которые вы можете поиграть сегодня".

В 2023 году редакция сайта использовала для этого обновленную формулу, в которой они учитывали не только свои субъективные впечатления, но также важность и играбельность номинируемых игр. Но главный вопрос при составлении рейтинга – актуальна ли эта игра на сегодняшний день.

На первом месте второй год подряд оказалась ролевая игра Disco Elysium. На втором – "Ведьмак 3: Дикая Охота" от студии CD Projekt Red. Третью строчку занимает стратегия Crusader Kings 3, выпущенная в 2020 году.

Также в десятке оказались Dwarf Fortress, Half-Life 2, Street Fighter 6, Red Dead Redemption 2, Counter-Strike: Global Offensive, Divinity: Original Sin 2 и XCOM 2.

Что касается Baldur's Gate 3, то в PC Gamer подчеркнули, что проводили голосование в июле, поэтому ролевая игра пока не попала в рейтинг. Но с большой долей вероятности, проект Larian Studios займет очень высокую позицию в топе следующего года.

Украинский шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", которому ранее в этом месяце исполнилось 14 лет, поместили на 76 место – сразу за GTA V. Это единственный проект от украинских авторов в топе PC Gamer.

Топ 100 лучших ПК-игр по мнению PC Gamer:

Disco Elysium "Ведьмак 3: Дикая Охота" Crusader Kings 3 Dwarf Fortress Half-Life 2 Street Fighter 6 Red Dead Redemption 2 Counter-Strike: Global Offensive Divinity: Original Sin 2 XCOM 2 Stardew Valley Hades Baldur's Gate II RimWorld Minecraft Portal 2 Persona 5 Royal Pentiment Mass Effect Legendary Edition Final Fantasy XIV Resident Evil 4 (Remake) Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Elden Ring Into the Breach Fallout: New Vegas Hitman III Hunt: Showdown Kerbal Space Program Planescape: Torment Monster Hunter Rise Yakuza 0 Wildermyth Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Stellaris Return of the Obra Dinn Halo: The Master Chief Collection Frostpunk Titanfall 2 Team Fortress 2 Dave the Diver StarCraft 2 Doom (1993) Nier: Automata Pillars of Eternity 2: Deadfire Half-Life Alyx System Shock (Remake) Vampire: The Masquerade – Bloodlines Dishonored 2 Total War: Warhammer 2 Vampire Survivors Cities: Skylines Total War: Three Kingdoms Chivalry 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Deep Rock Galactic Thief: The Dark Project Outer Wilds The Sims 4 Apex Legends Prey (2017) The Case of the Golden Idol The Elder Scrolls III: Morrowind Deus Ex Microsoft Flight Simulator Shadowrun: Dragonfall Papers, Please Alien: Isolation Valheim Forza Horizon 5 Left 4 Dead 2 Risk of Rain 2 BattleTech Project Zomboid Citizen Sleeper Grand Theft Auto V "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" Tactics Ogre: Reborn Dusk Final Fantasy XII The Zodiac Age Phasmophobia Tom Clancy's Rainbow Six Siege Inscryption DOOM (2016) EVE Online Pizza Tower Sid Meier's Alpha Centauri Guild Wars 2 Fallout 2 Celeste Slay the Spire Amnesia: The Bunker Dragon Age: Origins Powerwash Simulator Marvel's Midnight Suns Teardown Death Stranding Destiny 2 Hollow Knight Diablo IV Football Manager

Видео дня

Ранее редакция другого популярного издания о видеоиграх – Edge – опубликовала свой топ-100 величайших игр, выпущенных за последние 30 лет. В голосовании принимали участие не только журналисты, но и читатели, а также ведущие разработчики игровой индустрии. В тройку лидеров попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригинальный Dark Souls и Super Mario 64.

Также этот октябрь завалит нас игровыми релизами, у которых есть все шансы оказаться в одном из подобных топов. Среди них – психологический триллер Alan Wake 2 от студии Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.

Вас также могут заинтересовать новости: