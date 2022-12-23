S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не попала в рейтинг.

Следующий год обещает быть богатым на крупные игры. В одном только феврале выйдут Hogwarts Legacy, Dead Island 2, Company of Heroes 3 и еще несколько заметных проектов. Из-за разнообразия релизов сложно понять, какие новинки 2023 года пользователи ждут сильнее всего. Чтобы разобраться в этом вопросе, было проведено небольшое исследование. Результаты получились весьма неожиданными.

Сотрудники сайта Top10Casinos вооружились списком будущих игр, которые собрал портал PC Gamer, и проанализировали поисковый трафик с помощью сервиса Ahrefs. Они установили объем запросов в Сети для каждого проекта и таким способом определили, какие новинки могут считаться самыми ожидаемыми.

На первом месте оказалась экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Это первая игра по мотивам знаменитой франшизы за долгое время, да еще и с открытым миром и вариативным сюжетом. Второе место тоже досталось экшен-RPG — Starfield от Bethesda Game Studios. А замыкает первую тройку Diablo 4, которая должна вернуть великую серию к мрачным корням.

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Здесь стоит внести несколько замечаний. Поисковой трафик частично зависит от рекламной активности вокруг игры, а чем ближе релиз, тем ее больше. Это могло повлиять на результаты. Кроме того, не до конца понятно, учитывались ли все варианты поиска.

Например, вряд ли многие применяют официальное название S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, когда хотят узнать новости об игре. Наверняка используются более стандартные запросы "Сталкер 2" и Stalker 2. Возможно, они не включены в исследование, и по этой причине украинский шутер не попал в рейтинг, как и некоторые другие проекты.

Самые ожидаемые игры 2023 года

Hogwarts Legacy — 1,23 миллиона запросов; Starfield — 540 тысяч запросов; Diablo 4 — 301 тысяч запросов; Sons of the Forest — 224 тысяч запросов; Baldur's Gate 3 — 206 тысяч запросов; Forspoken — 192 тысяч запросов; The Day Before — 187 тысяч запросов; Blue Protocol — 185 тысяч запросов; Resident Evil 4 — 161 тысяч запросов; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 — 154 тысяч запросов.

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