До 27 октября, новой даты релиза Alan Wake 2, осталось всего полтора месяца.

Психологический триллер Alan Wake 2 от финской студии Remedy получил свежий ролик. На протяжении 11 минут зрителям показывают прохождение одной из первых миссий игры.

В центре внимания свежего видео оказалась Сага Андерсон, вторая героиня и агент ФБР, которая занимается расследованием серии убийств в окрестностях городка Брайт Фоллс. Видео содержит демонстрацию боев, головоломок и исследования локаций, а также общение с NPC.

Одной из интересных особенностей игры будет детективная комната, которую можно открывать и закрывать с помощью кнопки паузы на контроллере Xbox. В ней главная героиня изучает найденные улики и связывает их между собой.

11 минут геймплея Alan Wake 2

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста – писатель Алан Уэйк, который пытается выбраться из потустороннего мира, и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

По словам разработчиков, Alan Wake 2 станет самой красивой игрой 2023 года. Сиквел создается на движке Northlight, а точнее его усовершенствованной версии. Это технология Remedy, которая в плане качества и реализма хорошо зарекомендовала себя еще в Control.

Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что сразу на релизе игра получит официальную украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября. На ПК игра будет эксклюзивом Epic Games Store. Также она заглянет на PS5, Xbox Series X и Series S.

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