В тройку лидеров попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригинальный Dark Souls и Super Mario 64.

Редакция авторитетного британского издательства Edge опубликовала топ-100 величайших видеоигр, выпущенных за последние 30 лет. В голосовании принимали участие не только журналисты EDGE, но и читатели, а также ведущие разработчики игровой индустрии.

К примеру, к списку приложил руку глава Larian Studios и создатель Baldur's Gate 3 Свен Винке, один из главных постмодернистов игровой индустрии Гоити Суда, продюсер первых частей Assassin's Creed Джейд Реймонд, а также ряд других разработчиков.

В тройку лидеров попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригинальный Dark Souls и Super Mario 64. А вот как выглядит двадцатка:

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dark Souls. Super Mario 64. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Resident Evil 4. Halo: Combat Evolved. Half-Life 2. Portal. Elden Ring. Doom. Super Mario Galaxy. Bloodborne. Minecraft. Final Fantasy VII. The Last of Us. Deus Ex. Shadow of the Colossus. Grand Theft Auto III. Outer Wilds. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Занятно, что в первую двадцатку не попали многие тайтлы, восторженно принятые игрожуром и геймерами. К примеру, Grand Theft Auto 5 удостоилась лишь 50 места, а God of War (2018) – и вовсе 97-го. С продолжением списка можно ознакомиться здесь.

К слову, говоря о GTA, в этом месяце, по слухам, состоится анонс GTA 6 – с релизом ровно через год. Ожидается, что серия вернется к Vice City, игровому аналогу Майами, а одним из главных героев впервые станет девушка.

Также этот октябрь завалит нас игровыми релизами, которые потенциально могут стать одним из лучших. Одним из таких считается психологический триллер Alan Wake 2 от финской студии Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.

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