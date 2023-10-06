Редакция авторитетного британского издательства Edge опубликовала топ-100 величайших видеоигр, выпущенных за последние 30 лет. В голосовании принимали участие не только журналисты EDGE, но и читатели, а также ведущие разработчики игровой индустрии.
К примеру, к списку приложил руку глава Larian Studios и создатель Baldur's Gate 3 Свен Винке, один из главных постмодернистов игровой индустрии Гоити Суда, продюсер первых частей Assassin's Creed Джейд Реймонд, а также ряд других разработчиков.
В тройку лидеров попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, оригинальный Dark Souls и Super Mario 64. А вот как выглядит двадцатка:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
- Dark Souls.
- Super Mario 64.
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- Resident Evil 4.
- Halo: Combat Evolved.
- Half-Life 2.
- Portal.
- Elden Ring.
- Doom.
- Super Mario Galaxy.
- Bloodborne.
- Minecraft.
- Final Fantasy VII.
- The Last of Us.
- Deus Ex.
- Shadow of the Colossus.
- Grand Theft Auto III.
- Outer Wilds.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Занятно, что в первую двадцатку не попали многие тайтлы, восторженно принятые игрожуром и геймерами. К примеру, Grand Theft Auto 5 удостоилась лишь 50 места, а God of War (2018) – и вовсе 97-го. С продолжением списка можно ознакомиться здесь.
К слову, говоря о GTA, в этом месяце, по слухам, состоится анонс GTA 6 – с релизом ровно через год. Ожидается, что серия вернется к Vice City, игровому аналогу Майами, а одним из главных героев впервые станет девушка.
Также этот октябрь завалит нас игровыми релизами, которые потенциально могут стать одним из лучших. Одним из таких считается психологический триллер Alan Wake 2 от финской студии Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.