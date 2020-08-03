Симулятор выживания Grounded лидирует по продажам в Steam

За первые два дня в новую игру от студии Obsidian сыграло более миллиона человек.

Симулятор выживания Grounded спустя неделю после выхода в ранний доступ продолжает удерживать лидерство по продажам в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Читайте такжеПришельцы среди нас! Обзор игры Destroy All Humans

Как сообщили разработчики из студии Obsidian в официальном блоге Xbox, в первые два дня после выхода в Grounded сыграло более миллиона человек. Таким образом игра показала хороший старт. А вот свежий ремастер Destroy All Humans, который вышел в один день с Grounded, опустился в чарте продаж на седьмую строчку.

Напомним, 28 июля кооперативный симулятор выживания Grounded вышел в ранний доступ на Xbox One и ПК. Главными героями игры стали дети, которые уменьшились до размера насекомых. Им предстоит выживать на заднем дворе собственного дома, строить укрытие, создавать оружие, сражаться с муравьями и пауками. Вскоре после выхода в ранний доступ Grounded возглавила рейтинг самых продаваемых игр в магазине цифровой дистрибуции Steam. У игры уже более 3 тысяч отзывов, из них 81% положительных. Пользователи в основном хвалят интересный сеттинг, страшных пауков и хорошую графику.

Полноценный релиз Grounded намечен на 2021 год.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram