У Switch 2 будет самый большой экран в истории компании, но переход на OLED пока не ожидается.

Японская компания Nintendo готовится к запуску наследника своей популярной игровой консоли Switch. Все слухи и утечки указывают на то, что долгожданный девайс выйдет очень скоро – может даже в середине года.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в сети поставщиков Nintendo раскрыло некоторые ключевые характеристики Switch 2. Вот что нам стало известно:

У Switch 2 будет самый большой экран в истории Nintendo – 8 дюймов. Но он снова будет строиться на технологии LCD, а не OLED, как предполагалось.

Консоль будет оснащена чипсетом NVIDIA Tegra 239, 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя. Также упоминается поддержка игр в 1080p с Ray Tracing и процессор на 5-нм техпроцессе. Видео дня

Судя по данным о поставках комплектующих, в первый год Nintendo выпустит более 10 миллионов консолей – то есть дефицита точно быть не должно.

Bloomberg считает, что внедрение более навороченной аппаратной платформы поможет еще больше увеличить аудиторию Nintendo и "поднять потолок качества игр, которые она может выпускать на этом железе".

Прошлогодний релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в самой Nintendo считают "техническим чудом", поскольку компания выжала все до последней капли производительности из устаревшей консоли, что сделало выпуск нового поколения необходимым для улучшения качества игры.

О будущей консоли Nintendo ходит слишком много слухов, но пока никаких официальных новостей. Например, была информация, что прототип Switch 2 тайно показали прошлым летом на Gamescom, где она удивила всех графикой уровня PS5 и Xbox Series. А стоить она якобы будет 400 долларов.

В этом году также ожидается обновленная линейка Xbox Series X/S. Их представят осенью. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

