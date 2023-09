Говорят, что второе поколение сможет похвастаться графикой уровня PlayStation 5 и Xbox Series.

В этом году Nintendo выпустила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и ремастер Metroid Prime – обе игры получили восторженные отзывы критиков и почти точно соберут кучу GOTY-номинаций в конце года, но фанаты давно ждут второе поколение Switch.

Есть слухи, что долгожданная консоль выйдет уже скоро. Несколько крупных игровых СМИ сообщили, что прототип консоли тайно показали на прошедшей недавно Gamescom. Заявляется, что новое поколение получит экран с разрешением выше, чем у оригинальных Switch, а также значительно более мощное железо.

Главной фишкой Switch 2 оказалась поддержка технологии масштабирования NVIDIA DLSS с включенной трассировкой лучей. Те, кто был на приватной презентации говорят, что графика на компактной приставке выглядит максимально круто – это уровень PlayStation 5 и Xbox Series.

Также сообщается, что новый "свитч" получит 8-дюймовый LCD-экран, камеру, накопитель на 256/512 ГБ и обратную совместимость с текущими играми. Что же до режима работы консоли в док-станции, то нам заявляют, что она будет способна выводить изображение в разрешении 4K.

Предполагается, что часть студий уже получила девкиты Switch 2 для разработчиков. Приставка появится на рынке не позже лета 2024 года, а представить девайс могут уже в конце этого года.

Какие модели Nintendo Switch есть

Напомним, оригинальная Nintendo Switch вышла в 2017 году. Несколькими годами позже появилась Switch Lite – менее дорогая альтернатива консоли. Она меньше и проще в некоторых деталях, чем основная модель.

А уже в 2021-м на рынке появилась модель с OLED-экраном и увеличенным объемом памяти. Она имеет диагональ 7 дюймов. У оригинальной консоли диагональ экрана 6,2 дюйма, а у Switch Lite – 5,5 дюйма.

По состоянию на август 2023 года, компания продала почти 130 миллионов Switch.

