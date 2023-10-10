Игровой сервис Steam опубликовал рейтинг продаж за прошедшую неделю. Ведущую позицию в нем неожиданно занимает многопользовательская ролевая онлайн-игра New World от Amazon, которая по количеству загрузок уступает только Counter-Strike 2.
На возобновления интереса геймеров к New World наверняка повлиял недавний релиз первого платного дополнения Rise of the Angry Earth (у него самого 6 место) и скидка в 60%, которая продлится до 15 октября.
New World была настоящий феноменом осенью 2021 года. На определенном этапе она даже была самой популярной игрой в Steam по онлайну, оставляя CS:GO, PUBG и Dota 2 позади. Игра пережила четыре переноса и несколько тестирований, но все-таки сумела добраться до релиза. Впрочем, закрепить успех разработчикам не удалось.
Сам недельный чарт Steam выглядит таким образом:
- Counter-Strike 2
- New World
- EA Sports FC 24
- Call of Duty
- Baldur's Gate 3
- New World: Rise of the Angry Earth
- Cyberpunk 2077
- Elden Ring
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Также в топ-10 вернулся Elden Ring, показав рост в 37 пунктов. На популярности тоже наверняка сказалась скидка в 34%. Cyberpunk 2077 при этом упала со второй на седьмую строчку по сравнению с прошлой неделей.
Параллельно в Steam в настоящий момент проходит фестиваль "Играм быть". До вечера 16 октября есть возможность попробовать сотни игр бесплатно.
Также этот октябрь по-настоящему завалит нас игровыми релизами. Одним из самых ожидаемых считается психологический триллер Alan Wake 2 от студии Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.