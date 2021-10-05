Максимальный онлайн в New World в Steam уже превысил отметку 900 тысяч человек.

Внезапная популярность MMORPG New World от Amazon Games не стихает. Ее одновременный онлайн в Steam на запуске превысил 260 тысяч человек. Спустя несколько дней это число выросло в три раза. И это не предел. Недавно стало известно, что проект установил новый рекорд и вплотную приблизился к показателям Cyberpunk 2077.

На текущий момент максимальный одновременный онлайн в New World в Steam достиг отметки 913 634 человека. Об этом стало известно благодаря статистике на сайте Steam Database. Сейчас в свежей MMORPG развлекаются более 350 тысяч людей. Новый рекорд подтвердил, что New World — это самая популярная игра в своем жанре в Steam. Bless Unleashed, Black Desert и прочие многопользовательские ролевые проекты не смогли даже приблизиться к показателям свежего релиза Amazon Games.

По максимальному онлайну в Steam новую MMORPG опережают только четыре игры: Playerunknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Cyberpunk 2077. Причем последняя может скоро уступить New World. Количество одновременных пользователей в экшен-RPG от CD Projekt RED достигло отметки 1,054 миллиона. Если MMORPG от Amazon сумеет повысить свою статистику на 150 тысяч человек, то она обойдет Cyberpunk 2077.

Кратко об игре New World

Проект стал первым успехом Amazon за все время существования игрового подразделения компании.

В отличном старте New World никто не сомневался. Еще на этапе бета-тестирования в ней одновременно находились более 200 тысяч человек.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в битвах с другими игроками.

Автор: Назар Степорук