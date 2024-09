Журналисты опубликовали топ-100 игр, в которые стоит сыграть прямо сейчас

Этот список в первую очередь для тех, кто только начинает знакомиться с игровой индустрией и в поисках уникальных игр и игровых серий.

Один из старейших ресурсов о видеоиграх, Eurogamer, отмечает свое 25-летие. В честь этого события журналисты и приглашенные эксперты составили топ из 100 лучших игр, в которые "стоит сыграть прямо сейчас".

У данного топа было несколько отличий от большинства привычных топов. Так, игра должна хорошо играться и сегодня, а не только на момент выхода 20-30 лет назад, и продаваться на актуальной платформе.

Топ-100 открывает Honkai: Star Rail. Веселая, захватывающая, содержательная – если вы собираетесь играть в гача-игру, сыграйте в эту, отметила редакция. Из свежих релизов выделили Alan Wake 2 (97 место), Diablo 4 (93 место), Final Fantasy 7 Rebirth (43 место), Animal Well (36 место), Helldivers 2 (23 место) и Baldur's Gate 3 (6 место).

Видео дня

Что же касается десятки лучших, то вот она:

Tetris Effect Mario Kart 8 Deluxe Outer Wilds Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Baldur's Gate 3 Animal Crossing: New Horizons Elden Ring Nex Machina Return of the Obra Dinn

Занятно, что в список лучших не попали многие видеоигры, восторженно принятые игрожуром и геймерами. В частности, не нашлось места The Witcher 3, RDR 2, какой-нибудь из частей GTA, Heroes of Might and Magic или Deus Ex.

Расположение игр в полном списке

Как сообщал УНИАН, в Warner Bros решили не держать интригу и официально подтвердили, что Hogwarts Legacy 2 находится в разработке. Однако на скорый выход рассчитывать не приходится.

Также в сети вновь говорят о Half-Life 3. Инсайдеры уверяют, что продолжение культовой серии таки увидит свет и продолжит сюжет Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. Выход ожидается примерно в 2026-м.

Вас также могут заинтересовать новости: