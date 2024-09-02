Это будет третья полноценная игра, главным героем которой станет Гордон Фримен.

Известный датамайнер и инсайдер Тайлер МакВикер, специализирующийся на играх Valve, заявил, что компания действительно занимается разработкой долгожданной Half-Life 3. Проект сейчас проходит под кодовым названием HLX.

По словам Маквикера, пока нельзя с полной уверенностью заявлять, будет ли игра называться Half-Life 3, но по своей сути это будет именно она. Проект, чья разработка идет с 2021 года, продолжит сюжет Half-Life: Alyx (сцену после титров, если быть точнее), а главным героем вновь выступит Гордон Фримен.

Отмечается, что история новой части будет линейной, а события развернутся на больших локациях. Полноценного открытого мира ждать не стоит. Датамайнер уверен, что это не будет игра для VR-устройств, как в случае с Half-Life: Alyx, а полноценный однопользовательский тайтл.

Когда ожидать анонс долгостроя, тоже не совсем ясно. Примерная дата релиза Half Life 3 – 2026 год. В настоящий момент Valve проводит тестирование нового онлайн-шутера под названием Deadlock, поэтому до конца года все внимание явно будет сконцентрировано именно на ней.

Большинство геймеров уже практически забыло, но Valve некогда славилась полноценными одиночными проектами с сюжетной кампанией. Со временем акцент работы компании сместился с разработки игр в сферу публикации игр и дальнейшее доминирование платформы Steam. Также не стоит забывать о Steam Deck, который стал настоящим хитом.

Что касается Deadlock, то это новый соревновательный PvP-экшен от третьего лица в формате 6-на-6, который совместил в себе формулы всех успешных онлайн-игр. Тайтл описывают, как смесь Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orcs Must Die. Пока доступ открыт только для тестировщиков.

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