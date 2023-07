Ранее в этом году в Steam и Epic Game Store вышел ремейк оригинала с подзаголовком Part I.

Густаво Сантаолалья, композитор дилогии The Last of Us, случайно сболтнул лишнего в интервью испанскому ресурсу, Blender, а именно – о некой "новой версии" сиквела. Многие, возможно, не знают, что во второй части TLOU есть камео самого Густаво, где его герой играет музыку на улицах Джексона.

Взаимодействовать с ним нельзя, но эту "оплошность", по словам Густаво, как раз исправят в будущей версии сиквела. У персонажа можно будет попросить сыграть какую-нибудь композицию.

Поскольку The Last of Us: Part 2 по-прежнему выглядит визуально впечатляюще, вряд ли в планах Naughty Dog значится полноценный ремейк, да и некстгенное обновление в повышенном разрешении и с 60 fps для PS5 было доступно вскоре после релиза консоли. Поэтому, с большой долей вероятности, речь идет о порте сиквела на ПК.

Видео дня

Напомним, что в дополнение к этому ранее появились слухи об активной разработке The Last of Us Part 3. Позже в этом году начнется запись звука и захват движений для игры. Также, по слухам, Элли снова будет отведена значительная роль в новой части.

Ремейк The Last of Us на ПК — основные подробности

В конце марта этого года состоялся выход ремейка The Last of Us на ПК. Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако разработчики существенно улучшили графику, а также переработали управление и ИИ противников.

Однако ПК-версия ремейка The Last of Us получила самые низкие оценки в истории Naughty Dog – 59 со 100 баллов возможных. Главной причиной недовольства пользователей и критиков стала ужасная техническая реализация.

Работа над улучшением порта продолжается. В июне был выпущен крупный патч, в котором повысили производительность и улучшили оптимизацию порта. Разработчики также внесли ряд улучшений, связанных с работой The Last of Us Part I на Steam Deck.

Вас также могут заинтересовать новости: