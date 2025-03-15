Ubisoft создаст отдельное подразделение с главными франшизами студии специально для продажи.

Ubisoft находится в поисках выхода из финансового кризиса и активно ищет инвесторов, которые возьмут под контроль её самые успешные франшизы, включая Assassin’s Creed.

Bloomberg сообщает, что, в частности, обсуждаются возможные сделки с крупными игроками, такими как китайская Tencent, с предложением о приобретении миноритарной доли в бизнесе.

План заключается в создании подразделения, которое позже продадут. Чтобы повысить стоимость структуры, туда заложат активы самых успешных франшиз студии.

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Несмотря на то, что пока это всё разговоры, а конкретных сделок нет, Ubisoft ожидает предварительные предложения от потенциальных инвесторов до конца месяца, а акции компании уже выросли на 4% на фоне этой новости.

С последними релизами у Ubisoft всё не слава богу. "Спасительная" Assassin's Creed Shadows оказалась в руках игроков аж на месяц раньше релиза, а новая игра по вселенной Star Wars провалилась, хоть недавно и немного улучшила результаты, благодаря серьёзным скидкам в Steam.

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