Таким достижением отметился профессиональный спидраннер.

Спидраннер под псевдонимом Hayete установил несколько мировых рекордов в Star Wars Jedi: Fallen Order. А после выхода сиквела энтузиаст начал покорять и его. Недавно профессиональный игрок отметился видным достижением: он прошел Star Wars Jedi: Survivor на максимальной сложности "грандмастер" без получения урона.

Весь забег занял у Hayete 7 часов и 39 минут. Полный путь спидраннера можно увидеть в ролике ниже. Видео разбито на фрагменты, в которых энтузиаст объясняет свою тактику и методы прохождения без урона. Пользователь за весь забег не пропустил ни одного удара или выстрела бластером. Правда, в одном из боев с боссом у главного героя все же отнялось здоровье. Но так задумано по сюжету, и избежать этого не получится.

По словам Hayete, для прохождения Star Wars Jedi: Survivor без урона понадобилось 170 часов тренировок. Энтузиаст наизусть выучил игру, чтобы наперед знать об опасностях и понимать, как нужно действовать. Следующая цель спидраннера — завершить проект на 100% без получения повреждений. Это гораздо более сложное задание, учитывая бой с двумя Огдо Богдо одновременно.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи могут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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