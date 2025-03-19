Хотя, конечно, будущий проект на ещё очень раннем этапе разработки.

Владельцы Dungeon and Dragons из Hasbro подтвердили, что скоро они расскажут о будущем серии Baldur’s Gate.

На Game Developer Conference 2025 старший вице-президент компании по цифровым играм Дэн Айюб сообщил IGN, что сейчас Hasbro лишь на раннем этапе обсуждения дальнейшего развития франшизы. Однако ждать официальных новостей осталось недолго.

Тем временем Larian Studios готовит финальное крупное обновление для Baldur’s Gate 3. В Patch 8 добавят 12 новых подклассов, поддержку кроссплея и фоторежим, после чего студия полностью сосредоточится на своём следующем проекте, и это будет совершенно другая игра, не связанная с Baldur’s Gate.

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Ещё в апреле 2024 года Hasbro заявляла, что ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по разработке новой части и надеется, что ожидание не затянется на 25 лет, как это было между второй и третьей игрой. Так что можно рассчитывать, что Baldur’s Gate 4 выйдет раньше 2048 года.

Ранее мы рассказывали, что Hasbro собирается расширять вселенную DnD не только играми. Netflix снимет сериал по Dungeons and Dragons, спродюсируют шоу создатели "Очень странных дел".

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