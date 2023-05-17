2023 год уже успел отметиться множеством провальных в техническом плане релизов. Сходу можно вспомнить Forspoken, Star War Jedi: Survivor, The Last of Us Part I и Redfall, хотя у последней проблемы не только с оптимизацией. А вот шутер Warhammer 40,000: Boltgun не попадет в этот список, ведь игра обладает ретро-графикой и запустится даже на очень слабых компьютерах.
Это подтвердили недавно опубликованные системные требования. С минимальными настройками Boltgun будет комфортно проходить на ПК с GTX 560 и Intel Core i3-2120. А в рекомендованных указаны GTX 780 Ti и Intel Core i5-8400 — тоже далеко не передовое железо.
Минимальные требования (1080р, низкие настройки, 30 кадров/с)
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3-2120;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: AMD Radeon HD 7770 или NVIDIA GeForce GTX 560;
- видеопамять: 1 Гбайт;
- DirectX: версии 11;
- место на диске: 5 Гбайт.
Рекомендованные требования (1080р, максимальные настройки, 60 кадров/с)
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;
- видеопамять: 3 Гбайт;
- DirectX: версии 11;
- место на диске: 5 Гбайт.
Новый трейлер Warhammer 40,000: Boltgun
Примерно в одно время с системными требованиями студия Auroch Digital и издательство Focus Entertainment опубликовали ролик с геймплеем. В нем показали борьбу главного героя против орд Хаоса, применение разного оружия и несколько видов врагов.
Под конец трейлера протагонист сказал следующую фразу: "Я закончу дело, начатое капитаном Титом". Речь идет о главном герое Warhammer 40,000: Space Marine. А еще события двух проектов разворачиваются на территории планеты-кузницы Гайя, так что можно предположить, что в сюжете Boltgun прописана связь между играми.