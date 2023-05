У ретро-шутера точно не будет проблем с оптимизацией.

2023 год уже успел отметиться множеством провальных в техническом плане релизов. Сходу можно вспомнить Forspoken, Star War Jedi: Survivor, The Last of Us Part I и Redfall, хотя у последней проблемы не только с оптимизацией. А вот шутер Warhammer 40,000: Boltgun не попадет в этот список, ведь игра обладает ретро-графикой и запустится даже на очень слабых компьютерах.

Это подтвердили недавно опубликованные системные требования. С минимальными настройками Boltgun будет комфортно проходить на ПК с GTX 560 и Intel Core i3-2120. А в рекомендованных указаны GTX 780 Ti и Intel Core i5-8400 — тоже далеко не передовое железо.

Минимальные требования (1080р, низкие настройки, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3-2120;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: AMD Radeon HD 7770 или NVIDIA GeForce GTX 560;

видеопамять: 1 Гбайт;

DirectX: версии 11;

место на диске: 5 Гбайт.

Рекомендованные требования (1080р, максимальные настройки, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;

видеопамять: 3 Гбайт;

DirectX: версии 11;

место на диске: 5 Гбайт.

Новый трейлер Warhammer 40,000: Boltgun

Примерно в одно время с системными требованиями студия Auroch Digital и издательство Focus Entertainment опубликовали ролик с геймплеем. В нем показали борьбу главного героя против орд Хаоса, применение разного оружия и несколько видов врагов.

Под конец трейлера протагонист сказал следующую фразу: "Я закончу дело, начатое капитаном Титом". Речь идет о главном герое Warhammer 40,000: Space Marine. А еще события двух проектов разворачиваются на территории планеты-кузницы Гайя, так что можно предположить, что в сюжете Boltgun прописана связь между играми.

