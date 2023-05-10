Об этом рассказал один из разработчиков.

В Star Wars Jedi: Survivor есть много противников и существ, с которыми должен сражаться Кэл Кестис. Часть из них могут раздражать, как босс Огдо Богдо. Компанию ему составляет дроид-падальщик, способный быстро двигаться. Чтобы догнать его, порой приходится намотать несколько кругов по локации. И как недавно выяснилось, этого противника специально конструировали с целью вызывать злость.

Автор аккаунта Daily Star Wars Games в Twitter опубликовал серию изображений с дроидом-падальщиком. Каждый снимок сделан с помощью фоторежима и показывает, что вблизи маленький робот выглядит весьма милым.

На пост отреагировал геймдизайнер из Respawn Entertainment Митчелл Ф Вульф. Он написал: "Одно из моих наиболее личных влияний на игру: я разработал или, по крайней мере, управлял каждой встречей дроидов-падальщиков в игре. Я создал их специально, чтобы разозлить игрока. Некоторые появления дроидов-падальщиков могут не разозлить игрока, и я принимаю это на свой счет".

Видео дня

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи могут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Вас также могут заинтересовать новости: