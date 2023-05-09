Доведут ли до ума недавний шутер, пока непонятно.

Кооперативный шутер Redfall оказался полным провалом. Игра отметилась многочисленными техническими проблемами и посредственным исполнением во всех аспектах. Это подтверждают разгромные отзывы в Steam и рецензии на Metacritic. Онлайн проекта в сервисе Valve быстро обвалился ниже тысячи одновременных пользователей. И похоже, разработчики из Arkane Studios уже тоже не надеются воскресить Redfall. Студия приступила к созданию новой игры.

Об этом стало известно из списка вакансий на сайте ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks, в состав которой входит Arkane Studios. В одном из объявлений сказано: "Arkane Studios Austin ищет инженера по сборке, чтобы присоединиться к нашей команде в разработке следующей игры AAA-класса! Это отличная возможность стать частью небольшой и целенаправленной команды разработчиков с проверенным опытом создания потрясающих игр. В качестве инженера по сборке вы поможете расширить возможности нашей команды разработчиков и поучаствуете в создании еще одного лучшего в своем классе опыта для игроков".

На сайте ZeniMax Media не указано, когда именно появилась вакансия. Однако аналогичное объявление было размещено на других ресурсах для поиска специалистов пять дней назад, то есть сразу после релиза Redfall. Собирается ли Arkane Studios исправлять свой новый шутер, пока точно неизвестно. Недавно игра все же получила заплатку, которая устранила несколько критических проблем. Вероятно, небольшая часть студии все же продолжит трудиться над провальным проектом.

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Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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