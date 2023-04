Альтернативный вариант камеры не помешал бы игре.

The Last of Us Part I вышла на персональных компьютерах и начала получать модификации. Например, автор YouTube-канала Voyagers Revenge добавил в игру вид от первого лица.

Блогер опубликовал ролик со зрелищной нерезкой разнообразных эпизодов, в которых все события демонстрируются из глаз главного героя Джоэла. Кадры преимущественно посвящены истреблению противников — как зараженных, так и людей. Voyagers Revenge применял на видео всякое оружие — автоматическую винтовку, дробовик, лук со взрывными стрелами, револьвер и огнемет. Блогер при изменении камеры адаптировал анимации персонажа, чтобы была видна отдача при стрельбе.

Стоит также отметить, что ролик выполнен в кинематографическом формате. Автор убрал все элементы интерфейса и даже перекрестие прицела для большей зрелищности. В результате Voyagers Revenge удалось эффектно подать The Last of Us Part I с видом от первого лица.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а 28 марта добралась до ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: