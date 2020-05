Хоррор Dead by Daylight получит кроссовер с Silent Hill (видео)

В игре появится знаменитый Пирамидоголовый и локация из оригинальной Silent Hill.

Для мультиплеерного хоррора Dead by Daylight выйдет дополнение под названием Silent Hill. Оно добавит в игру героев и локации из одноименной серии игр.

Трейлер кроссовера Dead by Daylight и Silent Hill

В Dead by Daylight добавят монстра – Пирамидоголового из Silent Hill 2, персонажа по имени Хизер Мейсон — главную героиню из третьей части игры, а также локацию – школу Мидвича из оригинальной Silent Hill. Кроме того, в игру добавят кавер на главную музыкальную тему Silent Hill, созданную композитором Акирой Ямаока.

Дополнение Silent Hill уже доступно на тестовых серверах Dead by Daylight. Остальные игроки получат доступ к новым персонажам и локации 16 июня.

Что такое Dead by Daylight

Dead by Daylight — это асимметричная мультиплеерная игра в жанре survival horror, созданная студией Behaviour Interactive. Здесь один пользователь берет на себя роль маньяка, а четверо других игроков пытаются от него спастись. Игра вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В этом году релиз Dead by Daylight состоялся на Android и iOS.

