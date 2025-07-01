Ранее геймдизайнер не хотел, чтобы игра понравилась всем.

Хидео Кодзима признался, что остался доволен тем, как приняли Death Stranding 2, несмотря на собственные опасения. По его словам, изначально он даже испугался, что игра получилась слишком хорошей и понравится слишком многим.

На лондонском ивенте World Strand Tour 2 геймдизайнер вышел на сцену вместе с Джеффом Кили и поблагодарил фанатов за тёплый приём. Игра уже получила 90 баллов на Metacritiс: "Ну, оценка была хорошая. Я доволен результатами, спасибо".

Кодзима признался, что во время тестирования волновался: "Все говорили, что игра отличная. Я подумал, может, это и есть проблема".

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В первых превью у Death Stranding 2 почти не было минусов, и это заставило автора задуматься, не потерял ли сиквел тот самый странный шарм, который делал первую часть такой неоднозначной.

Напомнич, что композитор Death Stranding 2 Woodkid рассказал, что Хидео Кодзима переписал сюжет сиквела, когда узнал, что тестерам всё понравилось.

Кроме того, на том же World Strand Tour 2 Кодзима признался, что расстроен тем, что игроки так быстро узнали про все пасхалки в Death Stranding 2. Впрочем, он и сам активно ретвитит видео с ними, так что он сам в этом виноват, шутит Кодзима.

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