Хидео Кодзима признался, что остался доволен тем, как приняли Death Stranding 2, несмотря на собственные опасения. По его словам, изначально он даже испугался, что игра получилась слишком хорошей и понравится слишком многим.
На лондонском ивенте World Strand Tour 2 геймдизайнер вышел на сцену вместе с Джеффом Кили и поблагодарил фанатов за тёплый приём. Игра уже получила 90 баллов на Metacritiс: "Ну, оценка была хорошая. Я доволен результатами, спасибо".
Кодзима признался, что во время тестирования волновался: "Все говорили, что игра отличная. Я подумал, может, это и есть проблема".
В первых превью у Death Stranding 2 почти не было минусов, и это заставило автора задуматься, не потерял ли сиквел тот самый странный шарм, который делал первую часть такой неоднозначной.
Напомнич, что композитор Death Stranding 2 Woodkid рассказал, что Хидео Кодзима переписал сюжет сиквела, когда узнал, что тестерам всё понравилось.
Кроме того, на том же World Strand Tour 2 Кодзима признался, что расстроен тем, что игроки так быстро узнали про все пасхалки в Death Stranding 2. Впрочем, он и сам активно ретвитит видео с ними, так что он сам в этом виноват, шутит Кодзима.