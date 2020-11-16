Забрать Butcher в GOG можно до 18 ноября / фото Phobia Game Studio
В магазине цифровой дистрибуции GOG можно бесплатно получить пиксельный шутер Butcher. Раздача продлится до 18 ноября.
О чем Butcher
Butcher – это динамичный 2D-шутер в стиле игр 90-х. Играть нужно за киборга, запрограммированного на уничтожение остатков человечества.
Трейлер Butcher
Получить Butcher бесплатно можно на странице игры. Раздача приурочена к распродаже польских игр. УНИАН выбрал самые интересные предложения.
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – $0,78 (скидка 85%)
- Lords of the Fallen Game of the Year Edition – $0,93 (скидка 85%)
- This War of Mine – $4,99 (скидка 75%)
- Shadow Warrior 2 – $2,18 (скидка 75%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – $4,50 (скидка 70%)
- Frostpunk – $5,09 (скидка 66%)
- SUPERHOT – $2,79 (скидка 60%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – $8,14 (скидка 50%)
- Sniper Ghost Warrior Contracts – $8,24 (скидка 50%)
- Metamorphosis – $8,36 (скидка 33%)
- Dying Light - 5th Anniversary Bundle – $0,79 (скидка 26%)
Распродажа закончится 23 ноября.
Напомним, до 19 ноября на другой цифровой площадке, Epic Games Store, продлится раздача необычного текстового экшена про экзорциста – The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.