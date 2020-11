Акция приурочена к масштабной распродаже польских игр.

В магазине цифровой дистрибуции GOG можно бесплатно получить пиксельный шутер Butcher. Раздача продлится до 18 ноября.

О чем Butcher

Butcher – это динамичный 2D-шутер в стиле игр 90-х. Играть нужно за киборга, запрограммированного на уничтожение остатков человечества.

Трейлер Butcher

Получить Butcher бесплатно можно на странице игры. Раздача приурочена к распродаже польских игр. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – $0,78 (скидка 85%)

Lords of the Fallen Game of the Year Edition – $0,93 (скидка 85%)

This War of Mine – $4,99 (скидка 75%)

Shadow Warrior 2 – $2,18 (скидка 75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – $4,50 (скидка 70%)

Frostpunk – $5,09 (скидка 66%)

SUPERHOT – $2,79 (скидка 60%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – $8,14 (скидка 50%)

Sniper Ghost Warrior Contracts – $8,24 (скидка 50%)

Metamorphosis – $8,36 (скидка 33%)

Dying Light - 5th Anniversary Bundle – $0,79 (скидка 26%)

Распродажа закончится 23 ноября.

Напомним, до 19 ноября на другой цифровой площадке, Epic Games Store, продлится раздача необычного текстового экшена про экзорциста – The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов