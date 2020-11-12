В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась бесплатная раздача необычной пиксельной игры под названием The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Забрать игру можно будет с 12 по 19 ноября.
О чем The Textorcist: The Story of Ray Bibbia
Это приключенческий пиксельный экшен с видом сверху от итальянской студии MorbidWare. Главным героем выступает экзорцист, который сражается с полчищами демонов, заполонивших Рим. Главная особенность проекта в том, что все действия персонажа – атаки или заклинания – игрок должен буквально пропечатывать на клавиатуре.
The Textorcist: The Story of Ray Bibbia вышла в 2019 году и получила хорошие отзывы от прессы. На агрегаторе Metacritic у игры 78 баллов от критиков и 6 баллов от пользователей.
Трейлер The Textorcist: The Story of Ray Bibbia
Получить бесплатно The Textorcist: The Story of Ray Bibbia можно на странице игры в Epic Games Store.
Другие новости УНИАН Игры
- "S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет игрой-сервисом": разработчики опровергли главные опасения фанатов
- Авторы PUBG Mobile раскрыли детали совместного режима с украинским шутером Metro Exodus
- Через Британию в Вальгаллу. Обзор Assassin's Creed Valhalla
- В PS Store началась распродажа эксклюзивных игр для PS4
- Xbox Series X начала дымиться у первых пользователей (видео)