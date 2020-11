Получить The Textorcist: The Story of Ray Bibbia можно будет до 19 ноября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась бесплатная раздача необычной пиксельной игры под названием The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Забрать игру можно будет с 12 по 19 ноября.

О чем The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

Это приключенческий пиксельный экшен с видом сверху от итальянской студии MorbidWare. Главным героем выступает экзорцист, который сражается с полчищами демонов, заполонивших Рим. Главная особенность проекта в том, что все действия персонажа – атаки или заклинания – игрок должен буквально пропечатывать на клавиатуре.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia вышла в 2019 году и получила хорошие отзывы от прессы. На агрегаторе Metacritic у игры 78 баллов от критиков и 6 баллов от пользователей.

Трейлер The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

Получить бесплатно The Textorcist: The Story of Ray Bibbia можно на странице игры в Epic Games Store.

Автор: Сергей Коршунов