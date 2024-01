Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 запланирован на осень 2024 год для ПК и консолей.

Студия The Chinese Room представила новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Долгожданный сиквел знаменитого ролевого экшена про вампиров попал в производственный ад, несколько раз менял дату выхода, и разработка в итоге была поставлена на паузу. В прошлом году игру повторно анонсировали и теперь мы ждем ее релиз этой осенью.

В новой геймплейной демонстрации показали игровые механики, включая диалоговую и квестовую систему, а также местный сеттинг. Не забыли и про стелс, который покажется знакомым фанатам Dishonored.

Главным героем выступит старейшина-вампир, пробудившийся после длительной спячки. Протагонисту больше 300 лет. Геймеры смогут "решать сами, каким именно вампиром они будут". На этом пути предстоит поучаствовать в политических играх, заговорах и конфликтах среди кланов кровопийц.

Короткий трейлер

Расширенное видео с прохождением одной из миссий

Проектом занимается студия The Chinese Room, подарившая нам Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody’s Gone to the Rapture. Вампирская RPG станет самым амбициозным проектом команды. Она также попала в наш топ самых ожидаемых игр 2024 года.

Ожидается, что на полное прохождение основной ветки уйдет около 25-30 часов, а решения игрока будут влиять на финал, поэтому реиграбельность гарантирована. На данный момент релиз Bloodlines 2 ожидается осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

А в ночь с 31 января на 1 февраля пройдет следующая презентация PlayStation State of Play. По слухам, на ней состоится анонс новой Metro от украинских разработчиков. Правда, многих фанатов серии этот анонс может разочаровать.

