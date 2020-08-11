Вампирский экшн Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 перенесли на 2021 год

Разработчикам нужно больше времени, чтобы доделать игру

Долгожданный сиквел знаменитого ролевого экшена про вампиров — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 не выйдет в этом году. Разработчики перенесли релиз игры на 2021 год.

Об этом представители студии Hardsuit Labs и издателя Paradox Interactive сообщили в Twitter.

Разработчики пояснили, что им нужно больше времени, чтобы доделать игру. Авторы не назвали точную дату релиза, но пообещали поделиться более подробной информацией в ближайшие месяцы.

Трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Изначально Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должна была выйти вначале 2020-го. Однако разработчики отложили релиз на вторую половину года. Потом студия анонсировала выход екшена еще и на консоли нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5.

Что такое Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – это вторая часть культового ролевого экшена, созданная по мотивам настольной игры World of Darkness. Действие сиквела развернется в Сиэтле. По сюжету главным героем станет "слабокровный" – новообращенный вампир, обладающий сверхъестественными способностями. Он окажется в центре конфликта между могущественными вампирскими кланами города.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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