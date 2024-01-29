По слухам, на этой неделе должна состояться State of Play, в рамках которой будет анонсирована Metro Awakening.

В сети давно ходят слухи о разработке новой игры серии Metro. Последняя часть Metro Exodus вышла почти 5 лет назад. Длительное время украинская студия 4A Games хранила молчание и не посещала крупных игровых мероприятий, а после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году была вынуждена переосмыслить историю следующей части франшизы.

Если верить свежей информации, новая Metro выйдет под названием Metro Awakening – это будет игра для VR-устройств, которую должны представить уже на этой неделе. Речь идет о PlayStation State of Play, которая якобы запланирована на 31 января.

Также должны показать, помимо прочего, Death Stranding 2, Silent Hill 2 Remake и переиздание Until Dawn для ПК и PS5. Еще стоит ждать "большие" новости по Judas, новой игре автора Bioshock.

Но вернемся к Metro. В прошлом году Том Хендерсон, один из самых надежных инсайдеров в игровой индустрии, рассказывал о Metro 4, которую на тот момент можно было пройти от начала и до конца. Никаких упоминаний VR в материале не было, но геймплей игры, по данным инсайдера, создан по канонам предыдущих частей и включает перестрелки, элементы скрытности, улучшение оружия, сбор ресурсов и прочее.

Таким образом, пока не до конца понятно, о какой именно части Metro идет речь. Вполне возможно, что 4A Games делает сразу две части: одну для VR (спин-офф основной франшизы), а другую – для ПК и консолей (продолжение истории Артема).

Про Metro Exodus

Metro Exodus – это третья и на сегодня последняя часть серии шутеров от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

Главный герой Артем с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Exodus вышла 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Всем владельцам оригинальной игры доступен бесплатный "некстген" апгрейд.

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