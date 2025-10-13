Предлагаем необычные, но удачные сочетания.

Самыми популярными салатами из свеклы считаются именно "Шуба" и "Винегрет". Многие хозяйки готовят эти блюда на праздники, но если они вам приелись, можно попробовать и другие рецепты. Узнайте, какой салат можно сделать со свеклой, чтобы близкие попросили добавки.

Салат из свеклы, моркови и лука

Восхитительное блюдо под названием "Невеста" точно понравится и мужу, и детям, и даже гостям. Его можно готовить на каждый день или на праздник.

Ингредиенты:

две луковицы;

две картофелины;

две моркови;

две свеклы;

четыре яйца;

растительное масло;

три плавленых сырка;

двести граммов майонеза.

Если не знаете, какой салат можно сделать со свеклой, попробуйте приготовить именно "Невесту" - будьте уверены, что его захотят попробовать даже привереды. Сначала отварите овощи - морковь, свеклу и картофель, когда они будут готовы, остудите и натрите на терке. Так же точно поступите с яйцами. Сырой репчатый лук обжарьте до золотистого цвета на растительном масле. Затем начните выкладывать слои - картофель, жареный лук, морковь, жареный лук, майонез, свекла, жареный лук, майонез, половина тертого сыра, майонез. Сверху салат можно посыпать или тертым сыром, или тертым яйцом, или всем вместе. Также по желанию блюдо не возбраняется украсить петрушкой.

Салат из свеклы, кукурузы и лука

Этот легкий, но сытный салат может заменить вам "Винегрет" - вкус будет необычным, но интересным. Обязательно попробуйте, если раньше не готовили.

Ингредиенты:

три свеклы среднего размера;

два репчатых лука;

банка консервированной кукурузы;

зубчик чеснока;

петрушка, укроп;

растительное масло;

соль, перец.

Свеклу нужно отварить до готовности, затем остудить и почистить. Нарезать мелким кубиком, выложить в салатницу. Туда же добавить нарезанный кольцами репчатый или красный лук, измельченный чеснок и зелень, кукурузу. Заправить салат растительным маслом, посолить, поперчить, перемешать. Это отличный вариант, как приготовить салат со свеклой, если у вас минимум времени и продуктов - все необходимое есть в кладовой каждой хозяйки.

Салат из свеклы с яйцом и луком

Если вас мучает проблема, какой салат можно сделать из свеклы, когда "Шуба" порядком надоела, рискните и приготовьте именно это блюдо. Поверьте на слово - домочадцы будут в восторге от него.

Ингредиенты:

одна крупная свекла;

пятьдесят граммов твердого сыра;

два яйца;

зубчик чеснока;

репчатый лук;

майонез.

Свеклу отварить до готовности, остудить, натереть на терке и выложить на тарелку первым слоем. Затем сделать майонезную сеточку и разместить тертые вареные яйца, снова смажьте майонезом. Далее сделайте слой из измельченного чеснока, опять добавьте майонез и посыпьте салат тертым сыром. Отправьте в холодильник на несколько часов для пропитки, а после подавайте к столу.

