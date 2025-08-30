Похоже, новый проект свяжет сюжеты Fran Bow и Little Misfortune.

Студия Killmonday Games, известная по инди-хоррорам Fran Bow и Little Misfortune, анонсировала свой следующий проект. Анонс был приурочен к 10-летию оригинальной Fran Bow и, очевидно, новая игра продолжит историю игр компании.

В нарисованном трейлере рассказ ведётся от маленькой мисс Неудачи, главной героини Little Misfortune. Девочка расспрашивает Рассказчика о новом приключении, что готовится для неё.

В самом конце ролика камера переводится на Фрэн Боу, которая заметно подросла с первой части, и скелета Итворда.

Видео дня

Как подтвердил сам Рассказчик, игра снова будет классическим Point and Click квестом, где появятся лис Бенджамин, он сам и мисс Неудача.

О чём была Fran Bow

Fran Bow - Point and Click квест, который рассказывает о девочке Фрэн Боу, оказавшейся в психиатрической лечебнице после ужасного убийства её родителей. Девочка пыталась убедить взрослых, что маму и папу убил демон, но ей никто не поверил.

Теперь Фрэн предстоит путешествовать по разным мирам, чтобы отомстить за своих родителей и найти любимого кота мистера Полночь.

Ранее мы рассказывали, что создатель Undertale запустил сайт, на котором можно создать своего аватара в стиле игры. Портал был приурочен к 10-летию проекта, и почти сразу же "упал" из-за большого наплыва посетителей.

Вас также могут заинтересовать новости: