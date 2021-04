Впервые в истории церемонии награду получила лента из видеоигры.

В ночь с 25 на 26 апреля состоялась 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар". На ней впервые в истории получила награду лента из видеоигры. Фильм "Колетт" из VR-шутера Medal of Honor: Above and Beyond был признан лучшей короткометражной документальной картиной.

О сюжете фильма "Колетт"

Сюжет короткометражной документальной ленты рассказывает о 90-летней Колетт Марин-Катерин, которая была участницей французского Сопротивления во времена Второй мировой войны. Ее брат погиб в концлагере нацистов, и поэтому Колетт всю свою жизнь не желала приезжать в Германию. Документальный фильм рассказывает о том, как женщина впервые за 74 года все-таки решается посетить место гибели своего брата.

Картина доступна для просмотра в YouTube.

Документальный фильм "Колетт"

Про игру Medal of Honor: Above and Beyond

Medal of Honor: Above and Beyond – это шутер для шлемов виртуальной реальности, созданный студией Respawn Entertainment в 2020 году. Действия игры разворачиваются в Европе в период Второй мировой. Главным героем выступает агент Управления стратегических служб США и боец французского Сопротивления.

Напомним, на минувшей церемонии "Оскар" главную награду – статуэтку за лучший фильм получила драма "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд и Дэвидом Стрэтэйрном.

Автор: Сергей Коршунов