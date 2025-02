Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 13 февраля.

Магазин Epic Games Store обновил свою еженедельную раздачу бесплатных игр. На сей раз геймерам отдают сразу две игры: глобальную 4X-стратегии и сюжетную адвенчуру с исследованием подводного мира,

Первый проект из раздачи – Humankind. Это достойная альтернатива Civilization, в которой предстоит пройти весь путь человечества от древних веков до полета к звездам. Игра смогла изменить знакомую концепцию и добавить в нее собственные идеи.

Видео дня

Также в магазине раздают Beyond Blue – подводное приключение а-ля ABZÛ с красивым визуалом и анимацией морских жителей, которое создавалось вместе с океанологами и авторами документального сериала "Голубая планета II". В Steam игра получила 87% положительных отзывов.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 13 февраля. Тогда будут бесплатно отдавать симулятор менеджмента F1 Manager 2024 и набор с бесплатной легендой Лобой для Apex Legends.

Меж тем "Цивилизация 7" получает смешанные отзывы от игровых критиков и отрицательные отзывы в Steam. Многие поигравшие отмечают, что Civilization VII выглядит, как альфа-версия, выпущенная в спешке. Особенно острой критике подверглась ценник в $70 (3000 грн в украинском Steam).

По числу игр наступивший февраль напоминает самые насыщенные осенние месяцы. Вчера вышла долгожданная Kingdom Come: Deliverance II, на подходе Monster Hunter Wilds, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Вас также могут заинтересовать новости: