Alan Wake 2 никогда не выйдет в Steam, - глава Epic Games Тим Суини

Один из фанатов напрямую написал директору.

Steam уже много лет остаётся главной платформой для ПК-геймеров благодаря удобству и обширной библиотеке игр. Однако Alan Wake 2, одна из самых заметных игр 2023 года, была выпущена исключительно в Epic Games Store.

Один из фанатов напрямую обратился к главе Epic Games Тиму Суини, чтобы узнать о дальнейшей судьбе игры. На вопрос пользователя о возможном релизе в Steam в будущем он ответил коротко: "Она не выйдет на Steam."

- "Я очень хочу купить Alan Wake 2. Но я не являюсь поклонником магазина Epic Games, поэтому лучше подожду, пока она выйдет в Steam. Произойдет ли это в ближайшие год-два?". - "Она не выйдет в Steam".

Такое решение связано с тем, что Epic Games финансировала разработку Alan Wake 2. Логика компании понятна: выпуск игры на конкурирующей платформе противоречил бы её стратегии.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Epic Games расширяет свою программу бесплатной раздачи игр, теперь компания будет устраивать раздачи ещё и на смартфонах. Тим Суини раскритиковал политику Apple с налогами на публикацию своих приложений в App Store.

Вас также могут заинтересовать новости: