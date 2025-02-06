"Ощущение, что это мобильная игра, плохой пользовательский интерфейс, это худшее из того, что есть в игровой индустрии AAA", - отзыв одного из игроков.

Sid Meier’s Civilization VII должна была стать очередной вехой в легендарной серии глобальных стратегий, но релиз среди обладателей Deluxe-издания игры вызвал волну недовольства среди игроков.

На момент публикации новости у игры более 1000 отзывов в Steam и крайне низкий рейтинг - всего 39%. Главные претензии фанатов касаются устаревшей графики, неудобного интерфейса и ощущения недоработанности.

Многие пользователи отмечают, что Civilization VII выглядит, как альфа-версия, выпущенная в спешке. Игроки жалуются на примитивные иконки, перегруженное меню и отсутствие привычного уровня проработки, характерного для серии. По сравнению с релизом Civilization VI новая часть воспринимается как шаг назад.

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"Пара минут в игре, и она кажется... настолько явно незавершённой, особенно по меркам Civ. Интерфейс - полный отстой, всё выглядит супер небрежно, иконки ресурсов словно из 1998 года. Civ VII нуждается в полном визуальном пересмотре интерфейса как минимум, чтобы хоть как-то оправдать ужасный ценник в $70" "Ощущение, что это мобильная игра, плохой пользовательский интерфейс, отсутствие опций при настройке игры - это худшее из того, что есть в игровой индустрии AAA. " "WTF, этот пользовательский интерфейс - отстой. Расширение города - это здорово. Но почему вы можете выбирать только между крошечной, маленькой и стандартной картой?".

Другие игроки соглашаются, что новые механики могут быть интересными, но их реализация омрачена техническими и визуальными проблемами. WillNever, наигравший 2,5 часа, отмечает: "Интерфейс выглядит и ощущается так, будто был создан на альфа-стадии разработки и никогда не дорабатывался или улучшался".

Особенно острой критике подверглась цена в $70. Многие считают, что за такую сумму игра должна быть отполирована до совершенства, а не требовать доработок после релиза.

Полный релиз Civilization 7 назначен на 11 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что седьмая "Цива" также не вызвала особого восторга и у критиков, став самой низко оценённой частью серии.

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