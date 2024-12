Об этом сообщает инсайдер Джез Корден.

Disney оказалась довольна результатами Indiana Jones and the Great Circle и хочет дальше развивать игровые итерации франшизы.

Об этом сообщил инсайдер и редактор издания Windows Central Джез Корден в последнем выпуске своего подкаста. Корден рассказал, что хоть по мнению игроков проект стартовал не слишком хорошо, но по итогу игра про Индиану Джонса оказалась второй самой продаваемой игрой за последний месяц, обошла её только Call of Duty: Black Ops 6.

Также Корден поделился, что по информации его знакомого инсайдера Disney, компания оценила старания Machine Games и хочет дальше развивать игровую франшизу про археолога-путешественника.

"Инсайдер Disney сказал, что теперь будет больше Индианы Джонса. В то же время и по моей информации, Disney уже донесла разработчикам, что хочет больше Индианы Джонса"

Уже официально известно, что сейчас для игры готовится DLC The Order of the Giants.

Ранее мы рассказывали, что технические специалисты из Digital Foundry составили топ-10 игр 2024 года с лучшей графикой. Indiana Jones and the Great Circle была признана самой красивой и технологичной игрой уходящего года.

